Aumente o estímulo do clitóris: especialista ensina a turbinar papai-mamãe

A grande maioria das mulheres precisa da estimulação do clitóris para chegar ao orgasmo, e, quando pensamos nas posições sexuais mais convencionais, podemos deduzir que o papai-mamãe dificilmente é o suficiente para levar a mulher ao clímax. Embora essa posição facilite a penetração profunda, o clitóris recebe pouco estímulo. Um estudo recente publicado na revista americana “Journal of Sex and Marital Therapy”, porém, concluiu que pequenos ajustes na prática do papai-mamãe podem potencializar o prazer feminino e aumentar em 56% as chances de a mulher gozar.

A estratégia é simples, o homem deve ser posicionar um pouco acima do corpo da mulher, os ombros devem estar na altura no queixo da parceira. A terapeuta sexual Lívia Leite, consultora em sexualidade nas áreas de Saúde e Educação, contou ao Universa que essa pequena modificação pode fazer toda a diferença. "Isso faz com que a base do pênis e o osso pubiano dele consigam pressionar constantemente o clitóris, aumentando a sensação de prazer da mulher e, consequentemente, facilitando o orgasmo”.

No papai-mamãe tradicional a penetração é em movimento horizontal que vai "para frente e para trás" e, por isso mesmo, não propiciam uma estimulação direta do clitóris. Segundo Lívia, a penetração deve acontecer na vertical. “Em vez de empurrar para dentro e puxar para fora, um movimento de balanço para cima e para baixo é usado. Assim quando o homem levanta o quadril ou o corpo, a base do pênis entra em contato com o clitóris. E quando abaixa o corpo o contato se mantém”, contou a terapeuta sexual.

O contato dos genitais deve ser mantido em um movimento sexual coordenado, enquanto o homem levanta o quadril dele, a mulher desce o quadril dela e vice-versa. “Pode parecer um pouco desajeitado no começo, mas a prática vai ajustando até que o casal entre no ritmo”, explicou. A posição “turbinada”também é mais vantajosa para os homens, que também sentem a pressão e o estímulo do osso púbico feminino.