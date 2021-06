Homem envolvido em ataques em Manaus recebia ordens de presidiário do Rio

Manaus/AM - João Vitor de Azevedo Melo, 22, Sidynei Matheus Santos Machado, 23, conhecido como “Maranhão” e Roney Marinho Machado, 26, foram presos por envolvimento na série de ataques criminosos que ocorreram nos últimos três dias em Manaus.

As prisões ocorreram na noite desta terça-feira (8), durante a Operação “Figth Back”, deflagrada pela Polícia Civil e pelo 24° DIP. João Victor foi preso no Japiim, Sidynei foi detido no São Lázaro e Roney, no bairro Tancredo Neves.

Cada um deles tem envolvimento em outros ataques e participaram do atentado ao ao prédio do 24° DIP, em Manaus, na noite do último domingo. Eles foram até o local de lancha, e abriram fogo contra o prédio. Antes da fuga, eles ainda lançaram uma granada contra policiais que entraram em confronto com eles.

A polícia descobriu ainda que o atentado foi coordenado por Roney, que atuava como mensageiro direto da facção. Ele mantinha contato com um presidiário do Rio de Janeiro que estava ordenando os ataques.

Maranhão já possui dois mandados de prisão em aberto e irá responder por associação crimimosa e porte ilegal de arma de fogo. Roney vai responder por tráfico e uso de documento falso e João por associação criminosa.

Com o trio, no momento da prisão, foram encontradas drogas de vários tipos: maconha, oxi, cocaína. Duas lanchas utilizadas pelos acusados também foram apreendidas.

