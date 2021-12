Fugitivos de prisão do Iranduba são presos com arsenal e drogas em Manaus

Manaus/AM- Manoel Carlos Moura da Silva, 27, e Bruno Oliveira da Silva, 30, foram presos nesta terça-feira (28), em uma casa na Travessa Artur Reis, no bairro São Jorge, zona Oeste de Manaus.



De acordo com informações da polícia, denunciantes acionaram uma viatura informando que a dupla estava escondida com várias armas dentro de uma casa. Ao chegar no local, os criminosos foram surpreendidos e detidos.



O titular da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Cledemir Silva, confirmou que os suspeitos são foragidos do sistema de Iranduba.



Foram apreendidas 01 Submetralhadora caseira cal. 9mm, 03 pistolas cal. 380, 01 revólver cal. 32, 01 revólver cal. 45, 38 munições cal. 380, 15 munições cal. 40, 04 munições cal. 38, 03 munições cal. 32, 01 porção de supostamente oxi pesando aproximadamente 200g, 03 porções de supostamente cocaína pesando aproximadamente 100g, 01 porção de supostamente maconha pesando aproximadamente 50g, 01 balança de precisão, 02 aparelhos celulares.

