Filha de servidora do TRT não foi autorizada a ver imagens de câmeras do condomínio, diz defesa

“Não sei porque [não deixaram ver as imagens de câmera de segurança]. Não sei como é que pode entrar alguém em um condomínio fechado de luxo e isso não ser registrado na portaria. É ele [o síndico] quem deve responder essas perguntas, é o condomínio que deve dizer porque não disponibilizou as imagens para a filha da dona Silvanilde”, disse Cândido Honório, em entrevista na tarde desta segunda-feira (23).

O advogado Cândido Honório, responsável pela defesa Sthefany Veiga, filha da diretora do Tribunal Regional do Trabalho, Silvanilde Ferreira Veiga, assassinada no último sábado (21), afirmou que o síndico do prédio proibiu o acesso das imagens das câmeras do condomínio para Sthefany.

