Servidora do TRT achada morta em Manaus tinha marcas de estrangulamento

Manaus/AM – A perícia realizada no corpo de Silvanilde Ferreira Veiga, 58, servidora do Tribunal Regional do Trabalho do Estado (TRT) achada morta no próprio apartamento na Ponta Negra no último sábado (21), encontrou marcas de estrangulamento no corpo da mulher.

Segundo a polícia, Silvanilde foi encontrada em uma poça de sangue no chão da sala de casa com perfurações de faca no abdômen e as marcas no pescoço.

A faca usada para matar a mulher foi abandonada na cena do crime e o assassino também deixou para trás marcas sangue no trajeto da escada.

A principal linha de investigação é que a servidora tenha sido morta por alguém que conhecia já que não havia sinais de arrombamento no apartamento.

A Polícia Civil segue coletando provas e deve solicitar imagens de câmeras do condomínio para ajudar nos trabalhos.

O velório de Silvanilde foi realizado nesse domingo (22) e o corpo dele será sepultado em Rondônia, onde ela tem família.