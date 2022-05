PM fecha rinha de pássaros e prende dupla no ramal do Brasileirinho

Manaus/AM - Dois homens foram presos durante uma rinha com pássaros silvestres, nesta sexta-feira (20), no ramal do Brasileirinho, na zona Leste de Manaus.

De acordo com os policiais ambientais, durante uma fiscalização, foram informados por denúncia anônima que, no ramal do Brasileirinho, km 15, estavam praticando rinha com pássaros silvestres. A equipe chegou no local e constatou a veracidade do fato. Os suspeitos ainda apresentaram duas relações passariformes do órgão ambiental, no entanto, estavam vencidas. No local, foram apreendidos quatro pássaros em gaiolas.

A dupla juntamente com as gaiolas e pássaros foram encaminhados a Delegacia do meio Ambiente (DEMA), para os procedimentos judiciários.