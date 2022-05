Facadas no pescoço e agressões: Perícia dá detalhes da morte de servidora do TRT em Manaus

Manaus/AM – A servidora Silvanilde Ferreira Veiga, 58, do Tribunal Regional do Trabalho do Estado (TRT) achada morta no próprio apartamento na Ponta Negra no último sábado (21), foi assassinada com requintes de crueldade, de acordo com exame pericial feito no cadáver.

De acordo com a perícia, a vítima foi Inicialmente agredida no rosto e na cabeça, que resultaram em vários traumas no crânio, além de edemas. Silvanilde também foi esfaqueada diversas vezes, o que teria causado a morte. A maioria dos golpes foi na área do pescoço e uma das facadas, aplicada de forma transversal, cortou a traquéia e fez com que ela parasse de respirar.

A perícia confirma ainda que não foram encontrados sinais de arrombamento na porta da casa da vítima.

De acordo com o titular da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Ricardo Cunha, as investigações começaram no mesmo dia em que o corpo foi encontrado.