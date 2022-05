Síndico de condomínio onde servidora do TRT foi encontrada morta é ouvido pela polícia

Manaus/AM – O síndico do condomínio de luxo onde foi encontrada morta a servidora do Tribunal Regional do Trabalho do Estado (TRT), Silvanilde Ferreira Veiga, prestou depoimento neste domingo (22).

A mulher foi morta a facadas e o corpo foi encontrado pela própria filha no chão da sala. A faca supostamente usada no crime foi deixada no apartamento.

Não foi divulgado o teor do depoimento, mas as investigações sobre a morte da diretora já estão em andamento.

Silvanilde era diretora da 15 ª Vara do Trabalho, no Centro de Manaus e morava no prédio na Ponta Negra há mais de 10 anos.