Advogado baleado por esposa de policial teme voltar para apartamento em Manaus

Manaus/AM - O advogado Ygor Colares revelou na manhã desta segunda-feira (20), que quer a expulsão de Jussana Machado e do policial civil Raimundo Nonato Machado, do condomínio onde mora na Ponta Negra. Ygor revelou que mora ao lado do apartamento do casal que o agrediu e baleou.

Ygor, a esposa e o filho de dois anos estão fora de casa desde o dia do ataque e tem receio de voltar. Ele contou em uma entrevista concedida nesta manhã à TV, que Jussana e Raimundo já “demonstraram que não tem condições de conviver” socialmente e aguarda providências por parte da administração do condomínio.

Anteriormente, ele já tinha revelado que o problema com o casal começou há algumas semanas por conta de acusações de Jussana contra a babá da família, Cláudia Gonzaga Lima.

A partir daí, o casal passou a perseguir Cláudia e confrontar Ygor para que demitisse a funcionária. Como isso não ocorreu, eles a atacaram no estacionamento.

Segundo Ygor, a mulher ainda se recupera das agressões, ela tem vários hematomas no rosto e no corpo após ser atacada por Jussana, e está psicologicamente bastante abalada.

Ygor também tem machucados no rosto, provocados por Raimundo Nonato, e cuida do ferimento na perna decorrente do tiro disparado por Jussana contra ele.

A família e a funcionária não se sentem seguras para retornar ao prédio, uma vez que o casal está preso apenas preventivamente.

Ygor também ressaltou que espera que todos os pormenores do caso sejam investigados, sobretudo a conduta dos policiais que não prenderam Raimundo em flagrante no momento em que chegaram ao condomínio.

O advogado lembra que mesmo depois de relatar os fatos e mostrar os ferimentos, o casal, bastante exaltado, foi mantido dentro de uma sala do condomínio com ele e a babá.

Ao questionar porque os agressores não tinham sido levados, ele ouviu que os agentes “estavam aguardando ordem de seus superiores”, o que conforme Ygor, não é o procedimento padrão em caso de flagrante.

