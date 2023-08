A primeira vez de Serafim Corrêa

Em entrevista coletiva nesta quarta-feira 16, o governador Wilson Lima (União Brasil) anunciou algumas mudanças no secretariado. Também avisou que as despesas serão reduzidas no Estado, em consequência da queda na arrecadação de impostos. Sobre os indicados para compor o primeiro escalão do governo, causou surpresa o nome de Serafim Corrêa (PSB). Ex-vereador, ex-prefeito de Manaus e ex-deputado estadual, vai assumir a Sedecti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação).



Na biografia de Serafim, não consta nenhuma experiência semelhante na administração estadual (apenas foi secretário de finanças da prefeitura de Manaus, no início da carreira). Portanto, é a sua primeira vez no alto escalão governamental. A mídia local falou em “novidade” o nome de Serafim no time de secretários. Registre-se: aos 76 anos, Serafim, formado em Economia e Direito, é autor de cinco livros, sendo um deles “Zona Franca de Manaus – História, Mitos e Realidade”, escrito em 2002. Detalhe: desde que ingressou na política, não mudou de partido, o PSB.



Certa vez, durante uma entrevista, ele afirmou que, desde a redemocratização, foi candidato em todas as eleições. Nem sempre ganhou. Seu maior adversário político, com quem disputou várias eleições, era Amazonino Mendes (falecido em 12 de fevereiro deste ano), um colega do Colégio Dom Bosco, naqueles tempos de ginásio. Serafim já foi candidato a vice-governador na chapa do hoje senador Eduardo Braga (MDB) e seu adversário, na eleição seguinte. Elegeu-se prefeito em 2004, ao derrotar Amazonino.



Em 2008, os dois voltaram a se enfrentar nas urnas e Amazonino saiu vitorioso, no segundo turno. Ao ser questionado sobre o resultado da eleição, respondeu que Amazonino ganhou porque teve mais votos do que ele. Ou seja: não duvidou do resultado das urnas. Já nos últimos anos foi eleito deputado estadual, em dois mandatos consecutivos. Em 2022, não teve voto suficiente para um terceiro mandato. E agora vai exercer um cargo no Executivo estadual.



No Facebook, ele escreveu: “Comunico aos meus seguidores e seguidoras que aceitei um desafio junto ao governo do Amazonas como secretário da @sedecti-am. Agradeço a confiança do governador @wilsonlimaam. Vamos em frente”. A coluna fez uma breve busca na mídia local e encontrou a notícia em blogs, sites e portais. O Portal do Holanda também divulgou a entrevista coletiva em que o governador fez os anúncios. Mas faltou algo mais. https://www.portaldoholanda.com.br/amazonas/wilson-lima-anuncia-serafim-correa-como-secretario-e-novas-mudancas-no-governo



O Portal do Holanda poderia ter ido além, entrevistando Serafim. O jornal A Crítica, por exemplo, fez isso. Na matéria é explicado que o novo secretário concedeu coletiva na sede do próprio governo. Faltou um repórter do portal na coletiva. Ou para fazer um telefonema. Mas a oportunidade perdida pode ser recuperada. Porque não é apenas o fato de Serafim ter virado secretário mas, digamos, também pelo conjunto da obra. Sua história é a parte viva da política amazonense na era Gilberto Mestrinho. Para lembrar: Serafim 76 anos, senador Omar Aziz (PSD) 65 e senador Eduardo Braga (MDB) 62. Pode-se aprender muito com o Sarafa, não?