Vídeo mostra caminhão esmagando carro e matando enteada e madrasta no Japiim

Manaus/AM - As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento em que o caminhão esmaga o carro no acidente que matou Suzi Caldas e Maria Eduarda, nesta sexta-feira (27). O acidente aconteceu na avenida Tefé, do bairro do Japiim, Zona Sul de Manaus.

Veja momento em que caminhão esmaga carro e mata duas mulheres no Japiim, em Manaus pic.twitter.com/n8Y5ZwrXdd — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 27, 2021

Nas imagens é possível ver que o carro das vítimas estava parado em frente a um supermercado, já que o semáforo estava fechado, quando caminhão atingiu o carro de passeio, que ficou amassado entre os dois veículos.

O motorista do caminhão foi detido e levado para a delegacia para explicar as causas do acidente. As vítimas foram removidas para o IML.