Vítima de acidente fez aniversário ontem; carro foi esmagado por caminhão em Manaus

Manaus/AM - Suzy Pedrosa Caldas, de 37 anos, uma das vítimas de um grave acidente na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, fez aniversário ontem (26). Uma outra mulher, ainda não identificada, também morreu.

As vítimas estavam dentro de um veículo modelo Honda Fit de placa JXY-7044 paradas no semáforo atrás de um carreta quando o caminhão de uma empresa de engenharia, que fazia transporte de uma carga de areia, não conseguiu frear e bateu na traseira do veículo. Com o impacto, o carro foi esmagado entre os dois veículos pesados.

Para a polícia, um amigo de Suzy informou que a mulher completou 37 anos nessa quinta, era casada há 12 anos e deixa um filho de 9 anos. Ela estaria a caminho de casa, localizada na Rua 40, no mesmo bairro.

Segundo testemunhas, ela atuava como motorista de condução escolar, mas no momento do acidente não estava com crianças no veículo.

As causas do acidente devem ser investigadas pela Polícia Civil. O motorista do caminhão de areia foi detido e deve prestar esclarecimentos. O trânsito ficou congestionado nos dois sentidos da via e o Corpo de Bombeiros ainda atua no local para retirar os corpos das ferragens.