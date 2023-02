Vídeo: Alunos do CMPM V passam sufoco após água invadir escola durante temporal

Quem tentou deixar as dependências da escola também se viu em apuros, já que a força das águas era grande e o volume já estava dando acima do calcanhar.

A chuva e o vento forte surpreenderam os estudantes e os pais bem na hora da saída do colégio. As pessoas ainda tentaram se abrigar na quadra e no estacionamento coberto, mas ficaram completamente encharcadas.

Manaus/AM – Alunos do CMPM V passaram momentos de sufoco ao ver a área externa da escola ser tomada pelas águas durante o forte temporal desta terça-feira (14), no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.