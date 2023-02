Vídeo mostra desespero de alunos após árvore cair em cima de escola em Manaus

Em nota, a Secretaria de Educação (SEDUC-AM) informou que as aulas serão suspensas nesta quarta-feira (15) para manutenção do local e serão retomadas na quinta-feira (16).

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), 11 alunos ficaram feridos com escoriações leves e socorridos para o SPA do Galiléia e todas as vítimas já foram liberadas.

