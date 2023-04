Suspeito de matar palhaço Creme de Leite é preso na Ponta Negra em Manaus

O suspeito saiu do local e retornou momentos depois com uma faca e atacou a vítima. O homem apareceu em imagens de câmeras de segurança fugindo após o crime.

Hilton foi assassinado a facadas no domingo (26), em um bar na Rua 7, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste da capital. O homem estava no estabelecimento com os amigos quando em determinado momento um ambulante se aproximou e tentou vender algo para o homem, mas ele disse que não estava interessado.

