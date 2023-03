Vídeo mostra suspeito de matar palhaço 'Creme de Leite' fugindo após o crime em Manaus

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que o suspeito chegou no estabelecimento oferecendo produtos para Hilton, que se recusou a comprar. O ambulante continuou insistindo na venda, quando iniciou uma discussão com a vítima e após alguns minutos o crime ocorreu. Familiares da vítima registraram um Boletim de Ocorrência (BO), na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), na madrugada desta segunda-feira (27).

Manaus/AM - Hilton Costa, 49, conhecido como "Palhaço Creme de Leite", foi morto a facadas neste domingo (26), na Rua 7, no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus . A suspeita é que o crime aconteceu após a vítima se desentender com um vendedor ambulante.

