Palhaço Goiabada lamenta morte do irmão Creme de Leite, morto a facadas em Manaus

Em seguida, o ambulante saiu do local e, momentos depois, retornou com uma faca e atacou Hilton pelas costas. A vítima chegou a ser socorrida para um hospital, mas não resistiu.

Nas redes sociais, Fernando Silva publicou uma foto ao lado do irmão e pediu justiça pela morte dele. "Na noite de domingo perdi o meu irmão, ele que era conhecido por muitos como o palhaço Creme de Leite ou para outros como o 'irmão do Palhaço Goiabada'. Ele que durante muitos anos seguiu a vocação do irmão mais velho e hoje ele está descansando ao lado de Deus. Peço que a justiça seja feita e que esse bandido que ceifou a vida do meu irmão pague pelo crime", escreveu.

Manaus/AM - O palhaço 'Goiabada' lamentou a morte do irmão Hilton Costa, 49, o também palhaço conhecido como 'Creme de Leite, assassinado a facadas, neste domingo (27), em um bar no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus.

