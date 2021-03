Subsecretário é exonerado por suspeita de furar fila na vacinação em Manaus

Manaus/AM - O subsecretário municipal de Gestão da Saúde, Luiz Cláudio de Lima Cruz, foi exonerado do cargo nesta segunda-feira (1º) após suspeitas de que ele teria tomado a 1ª dose, indevidamente, da vacina contra Covid-19 em Manaus. Ele já havia sido afastado do cargo à pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas (MP-AM) e foi impedido de receber a 2ª dose do imunizante, até a chegada de sua vez na fila.

Em nota, o executivo municipal informou que a exoneração foi à pedido do próprio servidor "por motivos pessoais".

O ato administrativo foi assinado pelo prefeito, e publicado no Diário Oficial do Município dessa segunda.