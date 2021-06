Sobe para 46 o número de presos envolvidos em ataques do CV em Manaus

Manaus viveu uma onda de violência entre o fim da noite de domingo (6) e a madrugada de segunda-feira (7). Além de Manaus, nove cidades do interior do Amazonas também registraram ações criminosas.

Mais cedo, a Polícia Militar também prendeu dois homens suspeitos de participarem dos ataques criminosos no Careiro Castanho. Com a dupla foram apreendidos galões de combustível, drogas, munições e três armas. É a terceira prisão de envolvidos nos ataques criminosos em Careiro Castanho, que teve focos de incêndio em sete prédios públicos e um carro.

O dado foi atualizado após a Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (DRCO) prender mais dois suspeitos envolvidos no ataque à sede do 13º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no último domingo (6), na Zona Leste.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.