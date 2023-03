Prefeito de Manaus diz que ‘situação é crítica’ e não descarta novo deslizamento

Além das ações das secretarias, o prefeito quer garantir celeridade nas ações com auxílio de recursos federais. “Para facilitar repasse de recursos federais, eu vou decretar calamidade pública. Amanhã vou estar com o presidente Lula levando todo o levantamento dessas áreas”, concluiu.

Manaus/AM - O prefeito David Almeida afirmou, nesta segunda-feira (13), que todas as famílias das proximidades da rua Pingo D’Água, bairro Jorge Teixeira, zona Leste, serão retiradas do local após o deslizamento de barranco que deixou oito pessoas mortas, no domingo (12).

