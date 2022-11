MPF abre investigação contra manifestações em frente ao CMA, em Manaus

Conforme documento divulgado, a investigação foi aberta após recebimento de denúncia, que expôs mensagens de convocação, por meio do WhatsApp, para a realização da manifestação com objetivo de contestar o resultados das eleições deste ano, que teve Luiz Inácio Lula da Silva (PT) eleito presidente da República.

O coordenador do Núcleo Criminal do MPF, procurador Filipe Pessoa de Lucena, decidiu instaurar uma notícia de fato com objetivo de iniciar a investigação dos atos realizados pelos manifestantes.

Manaus/AM - O grupo de manifestantes, simpatizantes do presidente Jair Bolsonaro (PL), que realizam atos antidemocráticas desde o último dia 2 em frente ao Comando Militar da Amazônica (CMA), na Zona Oeste de Manaus, será alvo de investigação do Ministério Público Federal (MPF).

