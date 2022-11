Apoiadores de Bolsonaro voltam a protestar e travar trânsito em Manaus

Após o apelo de Bolsonaro para que as estradas fossem liberadas, o alvo das manifestações em Manaus se tornou o CMA. A movimentação que acontece no local desde a quarta-feira (2), afeta diretamente o trânsito e chegou a impedir que moradores conseguissem acessar suas residências.

Durante toda a semana eles bloquearam rodovias federais no Amazonas e em quase todos os estados do Brasil e causaram o caos, deixando municípios desabastecidos de alimentos, medicação e outros itens básicos.

O grupo ocupa a faixa da direita e com gritos de guerra, exigem intervenção federal para impedir que Lula assuma o cargo de presidente da República no dia 1º de janeiro de 2023.

Manaus/AM – Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro já estão concentrados novamente na frente do Comando Militar da Amazônia (CMA), e travam o trânsito na manhã desta sexta-feira (4), na avenida Coronel Teixeira, na zona oeste.

