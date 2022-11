Nova manifestação de bolsonaristas deixa trânsito caótico em Manaus

Há mais de uma semana o grupo realiza protestos em Manaus e já chegaram a fechar rodovias federais. Nos últimos dias, eles passaram a ocupar o espaço na frente do Comando Militar para exigir intervenção federal no resultado das urnas.

O caos no trânsito é reflexo de um movimento de apoiadores de Bolsonaro estão concentrados na frente do CMA em manifestação contra a vitória de Lula nas eleições de 2022.

Manaus/AM – Motoristas que precisam trafegar pela av. Coronel Teixeira, na Ponta Negra, zona oeste, estão enfrentando muita lentidão e congestionamento no decorrer da via.

