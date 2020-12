Manaus/AM - Uma nova manifestação aconteceu neste sábado (26) contra o governador Wilson Lima, após o decreto que mandou fechar o comércio mais uma vez durante a pandemia da Covid-19.

Motoristas de app fazem manifestação contra Wilson Lima após decreto pic.twitter.com/SdFhTSw0ZS — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

Depois de um protesto de comerciantes pela parte da manhã no Centro , motoristas por aplicativo e mototaxistas se reuniram na Bola do Produtor, na zona Leste da cidade, fazendo um buzinaço e pedindo a saída de Wilson Lima, além do fim do decreto que vale a partir deste dia 26.

Após a movimentação intensa no local, parte dos manifestantes partiram afirmando que iriam para a frente da casa do governador Wilson Lima. Em breve mais informações.