Vídeos mostram protesto contra o fechamento do comércio em Manaus

Manaus/AM - Centenas de pessoas continuam o protesto contra o fechamento do comércio no Centro de Manaus. Aglomerados e muitos sem máscaras, comerciantes pedem a revogação do decreto do Governo do Amazonas.

Manifestantes bloqueiam ruas em protesto no Centro de Manaus; Parte 1 pic.twitter.com/cLE9V2B4Al — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

Os manifestantes bloquearam ruas, hostilizaram repórteres e gritam “queremos trabalhar” e “Fora, Wilson Lima”.

Manifestantes bloqueiam ruas em protesto no Centro de Manaus; Parte 2 pic.twitter.com/qVrnVjyxxY — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

Segundo o governo, a medida é para evitar o colapso no sistema de saúde. O hospital de referência em covid-19, Delphina Aziz, está com quase 100% dos leitos ocupados. Até esta sexta-feira (25), 599 pessoas estavam internadas com covid-19, segundo a FVS.

A avenida Floriano Peixoto foi liberada e os manifestantes se deslocaram para avenida Sete de Setembro.