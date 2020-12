Lojistas pedem ‘Fora, Wilson’ em manifestação no Centro de Manaus

Manaus/AM - Vários lojistas se reuniram na manhã deste sábado (26) na avenida Eduardo Ribeiro, no Centro, para protestar contra o decreto que determina o fechamento do comércio e serviços não essenciais a partir de hoje no Amazonas.

Manifestantes pedem 'Fora, Wilson Lima' em manifestação em Manaus pic.twitter.com/d5wmCT520x — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020

Os manifestantes criticam o decreto, pois acreditam que podem falir ou perder o emprego durante o período em que o comércio estiver fechado. Em coro, eles pedem “Fora, Wilson Lima” durante a manifestação. Muitos estão sem máscara durante o ato pacífico.

O anúncio do decreto foi feito pelo governador na quarta-feira (23) e pegou os lojistas de surpresa já que muitos fizeram contratações e compraram muitas mercadorias para abastecer o comércio no fim de ano.

Os manifestantes se deslocaram até a Praça da Matriz e fecharam o terminal de ônibus, por conta disso o trânsito foi desviado para avenida Sete de Setembro. A Polícia Militar está no local e tenta convencer os manifestantes a liberarem a via.

Manifestação dos lojistas no Centro de Manaus por conta do decreto; Parte 3 pic.twitter.com/81piZ99C5d — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 26, 2020