Manifestantes tentam ir à casa do governador do Amazonas e PM impede

Manaus/AM - Após deixarem a Bola do Produtor, na zona Leste da capital, manifestantes afirmaram que iriam rumo à casa do governador Wilson Lima, que fica em um condomínio na avenida Efigênio Salles. No entanto, a Polícia Militar estava em peso fechando o acesso à via, causando um congestionamento no local.

O protesto de motoristas por app e mototaxistas acontece na tarde deste sábado (26) contra o decreto baixado por Lima, que fecha o comércio e serviços não essenciais mais uma vez durante a pandemia.

Na manhã deste sábado, uma outra manifestação aconteceu no Centro, por parte de comerciantes prejudicados pelo decreto.

