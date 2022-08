Homem que ateou fogo em loteria no Adolpho Lisboa vai responder por homicídio qualificado

Manaus/AM - O venezuelano Luis Domingo Siso, de 60 anos, responderá por homicídio qualificado após a morte de Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, uma das vítimas do incêndio à casa lotérica dentro do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus.

Antes da morte de Carlos, Luis iria responder por tentativa de homicídio, dano qualificado e incêndio. Mas após o Boletim de Ocorrência ser atualizado no 24º Distrito Integrado de Polícia (DIP), na noite deste domingo (21), a Polícia Civil mudou o inquérito sobre a investigação do caso.

"O delegado Marcelo Martins, titular do 24º DIP, esclarece que, diante da morte de Carlos Henrique, a capitulação do crime será alterada e, agora, o autor responderá por homicídio consumado, além de dano qualificado e incêndio", disse a PC em nota.

As outras três vítimas feridas no incêndio ainda estão internadas em estado grave no Pronto Socorro 28 de Agosto.

O venezuelano, que foi agredido pela população após o crime, também continua internado no Pronto Socorro João Lúcio.