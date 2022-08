Homem ateou fogo em lotérica no Mercado Adolpho Lisboa após não conseguir sacar dinheiro

Segundo informações preliminares do Corpo de Bombeiros, um homem identificado como Luis Domingo Siso, 60, ateou fogo à casa lotérica após desentendimento por não conseguir realizar um procedimento de saque no local. O Corpo de Bombeiros informa ainda que o homem foi agredido por populares e resgatado em estado grave pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Manaus/AM - O incêndio ocorrido no início da tarde desta terça-feira (16) nas dependências da loteria que funciona na área externa do mercado municipal Adolpho Lisboa, na rua dos Barés, Centro, teve início após um desentendimento, disse a Prefeitura de Manaus, em nota emitida nesta tarde.

