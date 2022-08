Saiba como estão as vítimas do incêndio no Mercado Adolpho Lisboa em Manaus

O estado de saúde delas é considerado grave. As vítimas sofreram várias queimaduras de 2° e 3° graus pelo corpo. Entre elas está um homem, identificado apenas como Carlos, que teve um dos pulmões queimados e está respirando com a ajuda de aparelhos.

Manaus/AM – Quatro pessoas que ficaram feridas no incêndio a uma casa lotérica no Mercado Adolpho, no Centro, continuam internadas na ala de queimados do Hospital 28 de Agosto.

