Incêndio no Mercado Adolpho Lisboa deixa feridos em Manaus

O Corpo de Bombeiros combateu as chamas, mas a causa do incêndio ainda não foi informada.

Ainda não há informações sobre o número de pessoas feridas, mas cerca de 5 ambulâncias do Samu foram acionadas para socorrer as vítimas.

Manaus/AM - Um incêndio atingiu uma loteria dentro do Mercado Adolpho Lisboa, na Rua dos Barés, no Centro de Manaus, na tarde desta terça-feira (16).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.