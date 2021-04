Governo fecha Praça do Eldorado por 15 dias após flagras de aglomeração

Manaus/AM - O governador Wilson Lima decidiu fechar,pelo prazo de 15 dias, a Praça do Eldorado, localizada no conjunto de mesmo nome, na Zona Centro-Sul.

A medida é uma punição aos comerciantes da área por desrespeitarem às medidas preventivas acordadas para a reabertura do setor. A decisão veio após o espaço ser flagrado com aglomeração intensa em bares e restaurantes, por dois dias seguidos no último fim de semana.

No local, equipes de fiscalização encontraram uma multidão sem máscaras. Os estabelecimentos foram fechados na sexta-feira (9), por não obedecer a lotação máxima de 50% da capacidade total e as medidas preventivas determinadas no decreto governamental.

No sábado (10), os fiscais voltaram à praça e encontraram os mesmos problemas do dia anterior. Por conta disso, o governador decidiu manter a praça fechada.

O cumprimento das medidas preventivas era uma condição para que o setor de bares e restaurantes pudessem funcionar. Na ocasião da flexibilização, Wilson deixou claro que poderia suspender a mesma, caso os comerciantes não obedecessem às regras.

Lima avisa ainda que caso haja reincidência, os estabelecimentos serão multados e que as punições devem se estender a qualquer comércio que esteja desrespeitando o decreto.