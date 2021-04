Fiscalização flagra 23 motoristas bêbados e fecha bares em praça de Manaus

Manaus/AM - Vinte e três motoristas foram flagrados dirigindo alcoolizados na noite de sábado (10), na Praça do Caranguejo, no conjunto Eldorado, na zona Centro-Sul. O espaço estava lotada de pessoas desrespeitando as medidas de distanciamento social e de uso de máscara.



O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), montou a fiscalização da Lei Seca no local e também dispersou as pessoas que ocupavam centenas de mesas na Praça.

"Na sexta-feira, os bares funcionaram até as 3h30, um total desrespeito ao toque de recolher, que restringe a circulação de pessoas entre 0h e 6h, sem contar o descumprimento da lotação desses estabelecimentos, que deveria ser de 50%. E no sábado, a nossa fiscalização da Lei Seca repercutiu no fechamento dos bares no horário definido pelo decreto governamental", afirmou Rodrigo de Sá, diretor-presidente do Detran-AM, que comandou pessoalmente a operação realizada pelo Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot).



Dos 23 flagrantes da Lei Seca, 19 foram de motoristas flagrados no teste do bafômetro e quatro que se recusaram a fazê-lo. Houve até o caso de um motorista que após ser autuado tornou a pegar a direção do veículo, mas acabou caindo na fiscalização novamente. Ele foi autuado por reincidência e pagará uma multa de quase R$ 6 mil, além de responder a processo de cassação da CNH.



A pessoa flagrada no teste do bafômetro comete uma infração gravíssima, tem sete pontos aplicados à Carteira Nacional de Habilitação, é multado em R$ 2.934,70 e tem suspenso o direito de dirigir por 12 meses. As mesmas medidas são adotadas para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro.



Lei Seca

Na sexta-feira (9), a fiscalização do Neot montou a Operação Lei Seca na Avenida Djalma Batista, na Chapada, na zona sul da capital. No local, foram 10 condutores autuados por dirigirem alcoolizados, e sete acabaram não querendo realizar o teste do bafômetro.



Ao todo, 46 autos de infrações foram expedidos e cinco veículos acabaram removidos ao parqueamento do Detran-AM. "Só nesses dois dias flagramos 40 condutores desrespeitando a Lei Seca. A gente sabe que a punição é pesada, mas a população precisa entender que cada uma dessas pessoas alcoolizadas que o Detran Amazonas tira das ruas, são vidas que estão sendo preservadas", ressaltou o diretor-presidente do Detran-AM.