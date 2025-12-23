Falso massagista investigado por estupro em série no Pará é preso escondido em Manaus





Uma operação conjunta entre as polícias civis do Pará e do Amazonas resultou, nesta terça-feira (23), na prisão de um homem de 36 anos acusado de estupro e violação sexual mediante fraude. O investigado, que atuava como massagista e acupunturista, foi localizado e detido no bairro Tarumã, zona oeste de Manaus, após passar 17 dias foragido.

As investigações tiveram início em novembro, na cidade de Itaituba (PA). Segundo a Polícia Civil, o suspeito utilizava sua suposta autoridade técnica para abusar de pacientes. Durante as sessões terapêuticas, ele induzia as vítimas a um estado de vulnerabilidade física e emocional para realizar atos libidinosos e conjunção carnal sem consentimento.

Até o momento, quatro mulheres já foram identificadas e formalizaram denúncias. Os relatos descrevem um padrão idêntico: o agressor se aproveitava da relação de confiança e realizava manipulações corporais "incompatíveis com qualquer prática profissional".

O caso ganhou repercussão em Itaituba após o vazamento de informações em blogs locais, o que levou o investigado a fugir. Ele alterou contatos telefônicos e evitou qualquer comunicação eletrônica para despistar as autoridades.

A captura foi possível após um trabalho de inteligência da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc/PCPA), que rastreou o paradeiro do homem na capital amazonense. A prisão foi executada pela Polinter da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), com apoio de diversas seccionais e delegacias especializadas no atendimento à mulher.

O homem teve a prisão preventiva decretada pela Justiça do Pará e, em Manaus, será submetido à audiência de custódia. Ele permanece à disposição do Judiciário e deve ser transferido para o sistema prisional paraense, onde responderá pelos crimes de:

As autoridades acreditam que, com a divulgação da prisão, outras possíveis vítimas possam surgir para colaborar com o inquérito.