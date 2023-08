Esposa de Gil Romero se diz perplexa com crime e declara: "Não vivi com um monstro"

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM- Ana Júlia Azevedo Ribeiro, 29, esposa de Gil Romero, falou sobre ele e afirmou que “não viveu com um monstro” e que o homem nunca apresentou nenhum tipo de comportamento agressivo antes do assassinato da grávida Débora Alves, 18.

“O Gil Romero nunca foi um homem agressivo, nunca aparentou ser um homem agressivo na minha vida durante esses 14 anos. Pelo contrário, ele sempre ajudou as pessoas próximas dele, eu estou assustada, eu estou perplexa”, contou.

Ana Júlia contou que causou com Gil ainda muito jovem e que nunca desconfiou do caso extraconjugal do marido.

“Eu vivia com ele há 14 anos, nunca soube de nada. Até porque ele tinha o celular dele e eu o meu, ele vivia a vida dele, mexia no celular dele e assim, eu nunca tive nenhuma invasão de privacidade para saber de algo parecido para relatar.

A esposa afirma que ficou chocada ao saber que o marido havia sido capaz de matar Débora, retirar o próprio filho da barriga da jovem e atirá-lo no meio do rio em um saco com pedaços de ferro e entulho.

“Não consigo assimilar nenhuma dessas situações que estão passando. Eu não vivi com um monstro, eu nunca conheci esse lado que as pessoas estão demonstrando dele (...) Ele sempre ajudou as pessoas”, disse.

Em contrapartida, as investigações mostraram que essa não foi a primeira vez que Gil Romero tentou matar Débora para se livrar da paternidade.

Em junho deste ano, o vigilante já tinha atraído a jovem para outra emboscada e a levado para um lugar isolado. Na ocasião, ele atacou a gestante, mas desconfiada, ela havia levado uma faca e conseguiu se defender.

Anteriormente, no início da gravidez, ele também já tinha dado remédios abortivos para Débora e chegou a tentar levá-la em uma clínica para interromper a vida do bebê.

A família de Débora afirma que o homem não mantinha relacionamentos fora do casamento apenas com a jovem. Eles contam que o homem já tinha histórico e que inclusive, passou a ter casos com outras mulheres depois de dispensar Débora ao saber que ela esperava um filho dele.

Gil confessou a morte de Débora e do bebê à polícia e disse que cometeu o crime por não querer assumir a criança e ter que arcar com os custos dela.

