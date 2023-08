Mulher flagra marido com amante em motel de Manaus: ‘mostra para os irmãos da igreja'

Your browser does not support the video tag.

Mulher pega esposo em motel em Manaus pic.twitter.com/CYGZ9sXrMU — Portal do Holanda (@portaldoholanda) August 11, 2023

Um flagra de traição está repercutindo nas redes sociais nesta sexta-feira (11). No vídeo, a esposa flagra o marido, que seria pastor de igreja, no carro com a amante no motel Le Baron, em Manaus.

A amiga da esposa registra tudo enquanto a mulher, identificada apenas como Dani, agride o marido, identificado apenas como Gabriel.

O homem fica sem reação enquanto é expulso do carro pela esposa. “Mostra pros [sic] irmãos da igreja”, pede a mulher, que em seguida bate no marido e grita: “Nunca mais eu vou ficar contigo. Sai do carro. Acabou com a tua vida e dos teus amigos que fizeram tudo por ti. Tu vai ficar sem nada. Seu filh* da p*t*”.