Vereadores e ex-vereadores se aglomeram para sair 'bem na foto' em eventos da Prefeitura de Manaus

Manaus/AM - Os eventos da Prefeitura de Manaus desta semana foram disputados por vereadores e ex-vereadores, que buscavam um lugar para sair “bem na foto” junto do prefeito David Almeida (Avante). Este já é um sinal de que os parlamentares e os ex-parlamentares já estão em campanha para as eleições municipais de 2024. Veja as fotos abaixo.

