Bairros ficam sem energia por mais de 12 horas após temporal em Manaus

Manaus/AM - O temporal que atingiu Manaus nesta segunda-feira (27) deixou diversos bairros sem energia elétrica por mais de 12h. Os moradores contam que já reclamaram diversas vezes com a Amazonas Energia, empresa responsável pelo fornecimento de energia, no entanto, não obtiveram respostas. Cerca de 350 mil pessoas de diversas zonas da cidade foram afetadas pelo interrupção do serviço, o número equivale a 30% dos clientes da concessionária na capital. Em nota, a Amazonas Energia informou que "o temporal com fortes rajadas de ventos e descargas atmosféricas ocasionou danos com vegetação e objetos lançados sobre a rede elétrica, danificando vários equipamentos" e que "equipes estão atuando para restabelecer o sistema nas áreas que ainda permanecem afetadas". A forte chuva também deixou a população sem água em diversos bairros, no entanto, a Águas de Manaus informou que a previsão é que o serviço seja normalizado ainda nesta noite.

