Temporal causa destruição e Defesa Civil registra 10 ocorrências em Manaus

Manaus/AM - A Defesa Civil registrou 10 ocorrências na manhã desta segunda-feira (27) após forte chuva. Imagens registraram incidentes em vários pontos de Manaus como desabamentos, tombamento de árvores, alagamentos e destelhamentos de casas. O número de ocorrências pode ser maior, pois há registros em imagens de áreas ainda não contabilizados pela Defesa Civil. Confira as ocorrências: Deslizamento de barranco - Cidade de Deus Desabamento de muro - Chapada Destelhamento de casa - Conjunto boas novas Tombamento de árvore sobre casa - Flores Alagamento - Jorge Teixeira Destelhamento de casa - São Raimundo Destelhamento de casa - Nossa Senhora Aparecida Tombamento de árvore sobre casa - Flores Tombamento de árvore sobre casa - Chapada Destelhamento de Casa - Educandos

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.