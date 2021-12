Vídeos mostram força do vento durante temporal em Manaus

Manaus/AM- Vídeos amadores mostram a força do vento durante o temporal que atingiu Manaus na manhã desta segunda-feira (27). Forte Chuva no Lago do Tarumã



Créditos: Se Liga Manaus pic.twitter.com/nHGDT0GpIo — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 27, 2021 Nas imagens, o lago do Tarumã aparece bastante agitado e, no Centro, os ambulantes tentaram impedir que as estruturas das barracas fossem levadas pelo vento. Chuva com ventos fortes causa transtornos e prejuízos em Manaus pic.twitter.com/AoBGEAM9N4 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 27, 2021 Chuva com ventos fortes causa transtornos e prejuízos em Manaus pic.twitter.com/3I3CBJB7UT — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 27, 2021 A chuva causou um rastro de destruição pela cidade, além da falta de energia que deixou os semáforos apagados em várias avenidas. Temporal derruba árvore em Escola Estadual no São Jorge pic.twitter.com/Wpup1hQT5C — Portal do Holanda (@portaldoholanda) December 27, 2021 Uma árvore chegou a ser arrancada pela raiz no conjunto Subtenente, no bairro Flores.

Your browser does not support the video tag.

