Bairros continuam sem água quase 24h após vazamento em rede de distribuição em Manaus

Já no local do desabamento, os trabalhos de recuperação continuam e o trecho da avenida Presidente Dutra segue interditada com desvio.

Manaus/AM - Após mais de 20 horas do vazamento em uma rede de distribuição que acabou no desabamento de um barranco na avenida Presidente Dutra, bairro Glória, muitos bairros seguem sem água nesta quarta-feira (8).

