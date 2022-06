Bairros de Manaus ficam sem água após vazamento em rede de distribuição

Armando Mendes, Comunidade Sharp, Cond João Paulo IV, Cond Vale do Sol, Japiim, Parque dos Rios II, Conj Monte Libano, Parque dos Rios I, Conj Petrós, Conj Vila Gaia, Colina do Aleixo, Cond La Ville, Conj Acariquara, Conj Asteca | Conj Carijo | Conj Der AM, Conj João Bosco II | Conj Ouro Verde | Resd Parque Verde | Resd Stillus | Tiradentes | Vila Parque | Coroado III | Crespo | Raiz | São Francisco | Colônia Oliveira Machado | Educandos | Sta Luzia | Betânia | Cond Ipanema | Conj Arthur Reis | Conj Barra Bela | Conj Belo Horizonte | Conj California | Conj Conj Jardim Yolanda | Conj Jardim Ítalia | Conj Jardim Primavera | Conj Meridional | Conj Nova Friburgo | Conj Novo Horizonte | Conj Parque Tropical | Conj Pindorama | Conj Vila do Reis | Jardim Oriente | União | Conj Castelo Branco | Conj Jauaperi | Conj Vila Amazônia | Japinlândia | São Sebastião | Conj Vitória Regia | Jardim dos Barés | Vila da Prata | Zumbi I | São José II | Cond Portal Rio Negro | Conj Bancários | Gloria | São Raimundo | Conj Aruanã | Conj Ipase | João Bosco | Compensa II | Compensa III | Conj Xingu | Vila Marinho | Santo Agostinho | Conj Morada do Sol | Conj Vila Rica | Coroado I | Lagoa Verde | Morro da Liberdade | Sao Lazaro | Vila Humaita | Parque das Laranjeiras | Conj Anavilhanas | Conj Jardim Petropolis | Petropolis | Sao Jorge | Sao Jose I | Zumbi III | Santo Antonio | Aparecida | Centro | Conj Haydea | Conj Tocantins | Vila Bafururu | Vila Jardim | São Geraldo | Chapada | Presidente Vargas.

Segundo a concessionária Águas de Manaus, um hidráulico ETA1, da Ponta do Ismael, precisou ser paralisado temporariamente para que os devidos reparos sejam executados no sistema.

