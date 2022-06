Barranco desaba em avenida de Manaus e trânsito é alterado

Manaus/AM – Um desabamento de barranco causado por uma erosão, na manhã desta terça-feira (17), foi registrado na avenida Presidente Dutra, bairro Glória, zona Oeste.

O trecho próximo a Marmogran, sentido bairro/centro, foi interditado e o trânsito no local desviado para a rua do Residencial Prosamin da Glória. Agentes do IMMU estão no local auxiliando os condutores.

De acordo com o Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman), engenheiros estão acompanhando o serviço de correção de vazamento da adutora. A previsão é que a manutenção emergencial seja concluída até o final do dia.

Nota na íntegra

Engenheiros da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) estão, desde às 7h desta terça-feira, 7/6, acompanhando o serviço de correção de vazamento da rede de distribuição de 1.250 litros, na avenida Presidente Dutra, no bairro Santo Antônio, zona Oeste de Manaus.

Os reparos são realizados pela concessionária Águas de Manaus e a empresa informou que, por conta do serviço emergencial, o sistema hidráulico ETA1, da Ponta do Ismael, precisou ser paralisado temporariamente, com isso algumas regiões da cidade podem apresentar oscilações no abastecimento de água durante o dia.

Conforme a empresa, a previsão é que a manutenção emergencial seja concluída até o final do dia. Já o abastecimento de água na área impactada deve ser normalizado gradativamente durante a noite.

Bairros da zona Centro-Sul, Leste, Oeste e Sul estão entre as localidades que poderão apresentar desabastecimento.

Equipes da Defesa Civil e do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também estão no local dando suporte necessário à realização do serviço.