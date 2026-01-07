Gente poderosa e feia, que diz coisas feias





Donald Trump pode chamar os venezuelanos, já humilhados, de feios, debochar do país e reduzir uma sociedade complexa a caricatura física. O resultado, em regra, é meme, manchete curiosa, comentário ácido e vida que segue.

A fala, feita para uma plateia branca, que se orgulha de descender de europeus, despertou risos, aplausos e engajamento nas redes sociais.

O excesso virou estilo. A grosseria, motivo de risos.

Tudo o que Trump diz carrega peso simbólico e consequências.

A liberdade retórica do governante é tratada como ilimitada, mesmo quando flerta abertamente com o mau gosto.

Trump provavelmente nunca se olhou no espelho. Sua fala grosseira sobre os venezuelanos, revela apenas um homem sem princípios, velho e senil.