Gente poderosa e feia, que diz coisas feias
Por Raimundo de Holanda
07/01/2026 20h41 — em
Bastidores da Política
- Trump provavelmente nunca se olhou no espelho. Sua fala grosseira sobre os venezuelanos, revela apenas um homem sem princípios, velho e senil.
Donald Trump pode chamar os venezuelanos, já humilhados, de feios, debochar do país e reduzir uma sociedade complexa a caricatura física. O resultado, em regra, é meme, manchete curiosa, comentário ácido e vida que segue.
A fala, feita para uma plateia branca, que se orgulha de descender de europeus, despertou risos, aplausos e engajamento nas redes sociais.
O excesso virou estilo. A grosseria, motivo de risos.
Tudo o que Trump diz carrega peso simbólico e consequências.
A liberdade retórica do governante é tratada como ilimitada, mesmo quando flerta abertamente com o mau gosto.
Trump provavelmente nunca se olhou no espelho. Sua fala grosseira sobre os venezuelanos, revela apenas um homem sem princípios, velho e senil.
Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.