Nilton Lins

Gente poderosa e feia, que diz coisas feias


Por Raimundo de Holanda

07/01/2026 20h41 — em
Bastidores da Política


  • Trump provavelmente nunca se olhou no espelho. Sua fala grosseira sobre os venezuelanos, revela apenas um homem sem princípios, velho e senil.

Donald Trump pode chamar os venezuelanos, já humilhados, de feios, debochar do país e reduzir uma sociedade complexa a caricatura física. O resultado, em regra, é meme, manchete curiosa, comentário ácido e vida que segue. 

A fala, feita para uma plateia branca, que se orgulha de descender de europeus,  despertou  risos, aplausos e engajamento nas redes sociais.

O excesso virou estilo. A grosseria, motivo de risos.

Tudo o que Trump diz  carrega peso simbólico e consequências. 

A liberdade retórica do governante é tratada como  ilimitada, mesmo quando flerta abertamente com o mau gosto.

Trump provavelmente nunca se olhou no espelho. Sua fala grosseira  sobre os venezuelanos, revela apenas um homem sem princípios, velho e senil.

Raimundo de Holanda é jornalista de Manaus. Passou pelo "O Jornal", "Jornal do Commercio", "A Notícia", "O Estado do Amazonas" e outros veículos de comunicação do Amazonas. Foi correspondente substituto do "Jornal do Brasil" em meados dos anos 80. Tem formação superior em Gestão Pública. Atualmente escreve a coluna Bastidores no Portal que leva seu nome.

