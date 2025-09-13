   Compartilhe este texto

Mauro Cid planeja livro e avalia mudar-se para os EUA após delação premiada

Por Portal Do Holanda

13/09/2025 11h08 — em
Brasil


Foto: Arquivo/Agência Brasil

O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), planeja lançar um livro relatando sua experiência ao lado do ex-presidente e os bastidores do processo que resultou na condenação de Bolsonaro a 27 anos e três meses de prisão. Beneficiado por delação premiada na ação sobre o chamado plano de golpe, Cid retoma a iniciativa após ter sido preso em março de 2023.

Cid ainda aguarda o trânsito em julgado da sentença e a resposta do Exército sobre seu pedido de passagem para a reserva. Ele avalia, inclusive, mudar-se para os Estados Unidos, onde vivem sua filha mais velha e seu irmão. Amigos recomendam cautela após a exposição pública, mas ele afirma que permaneceria no país caso surja oportunidade de atuar como consultor na iniciativa privada.

A delação de Mauro Cid foi confirmada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), mesmo com questionamentos de outros réus. O ministro Alexandre de Moraes, relator da ação, ressaltou que os depoimentos prestados à Polícia Federal não apresentaram contradições, validando a colaboração. Após a concessão do benefício, Cid passou a receber críticas de apoiadores de Bolsonaro, incluindo o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), que o chamou de “traidor”.

Recentemente, a defesa de Cid solicitou ao STF a retirada da tornozeleira eletrônica e a declaração de cumprimento de pena, argumentando que o tenente-coronel já cumpre há mais de dois anos e quatro meses as restrições de liberdade. Antes do julgamento, Cid havia decidido deixar o Exército, alegando que sua carreira militar estava encerrada e que permanecer no cargo de ajudante de ordens apenas atrapalhou sua vida pessoal e profissional.

Bastidores da Política - Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista
Águas de Manaus/Grupo Aegea: Compliance às avessas. Problemas à vista

ASSUNTOS: Julgamento STF 2025, Julgamento STF 2025, Brasil

