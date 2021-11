Vídeo: Piloto de acidente aéreo com Marília Mendonça transportou oxigênio durante colapso no Amazonas https://t.co/Yng6jMU0Ns pic.twitter.com/F8JU7j2gqW

Manaus/AM - O piloto Geraldo Medeiros Júnior, que morreu em um acidente de avião com a cantora Marília Mendonça, chegou a transportar oxigênio durante o colapso do sistema de saúde do Amazonas em meio a segunda onda da pandemia da Covid-19. A informação foi divulgada, neste domingo (07), por Antônio Helder, irmão de Geraldo, em entrevista ao Fantástico.

