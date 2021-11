Marília Mendonça e outras 4 vítimas morreram na hora, diz capitão da PM

Uma tragédia tirou a vida de Marília Mendonça aos 26 anos e de outras quatro pessoas: seu tio e assessor Abicieli Dias, o produtor Henrique Ribeiro, o piloto e o co-piloto da aernonave que ainda não tiveram seus nomes divulgados. Segundo o capitão da PM de Minas Gerais, todos os cinco morreram no local da queda do avião.

“Conversei com o médico assim que cheguei ao local e ele disse que tiveram muita dificuldade para entrar na aeronave, considerando as avarias sofridas, que contorceu a porta. Mas tão logo o médico conseguiu ter contato com as pessoas no interior da aeronave, ele logo detectou, infelizmente, que as cinco pessoas, dentre elas a cantora, já estavam sem vida”, contou ele ao Uol Splash.

A aeronave bateu em fio de uma torre de energia antes de cair em uma cachoeira na tarde de ontem.

