Anitta reage a relatos de fãs e "amaldiçoa" quem rouba durante seus shows; vídeo
Por Portal Do Holanda
25/01/2026 22h11 — em
Famosos & TV
Após uma série de relatos nas redes sociais sobre roubos durante os Ensaios da Anitta, a cantora usou o microfone durante o show deste domingo, no Riocentro, na Zona Sudoeste do Rio, para se dirigir aos possíveis criminosos. Em tom de deboche, ela afirmou que vai “amaldiçoar” a vida de quem tem se aproveitado do evento para praticar furtos de celulares.
“Eu fiz um tambor para acabar com a chuva e também fiz para acabar com a raça de quem veio aqui roubar telefone. Estou amaldiçoando, neste momento, a vida de cada um que veio aqui pegar telefone”, disse Anitta, durante a apresentação. A cantora ainda afirmou que os responsáveis pelos furtos “vão se arrepender” e que não tem “pena” de quem tem dinheiro para comprar ingresso e, mesmo assim, rouba.
A artista também orientou o público a ficar atento aos pertences, lembrando que a organização do evento colocou seguranças, mas que a responsabilidade também é do público. “Na hora de pular, na hora da rodinha, fiquem de olho no telefone. Eu coloquei o máximo de pessoas que a gente podia para tomar conta de todo mundo, mas vamos tentar”, afirmou.
Antes de se pronunciar, Anitta havia sido cobrada por fãs nas redes sociais para se posicionar sobre o problema. Questionamentos sobre a quantidade de furtos registrados no evento no dia 20 de janeiro ganharam repercussão entre seguidores, que pediam uma manifestação oficial da cantora.
