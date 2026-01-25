   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Anitta reage a relatos de fãs e "amaldiçoa" quem rouba durante seus shows; vídeo

Por Portal Do Holanda

25/01/2026 22h11 — em
Famosos & TV



 

 

Após uma série de relatos nas redes sociais sobre roubos durante os Ensaios da Anitta, a cantora usou o microfone durante o show deste domingo, no Riocentro, na Zona Sudoeste do Rio, para se dirigir aos possíveis criminosos. Em tom de deboche, ela afirmou que vai “amaldiçoar” a vida de quem tem se aproveitado do evento para praticar furtos de celulares.

“Eu fiz um tambor para acabar com a chuva e também fiz para acabar com a raça de quem veio aqui roubar telefone. Estou amaldiçoando, neste momento, a vida de cada um que veio aqui pegar telefone”, disse Anitta, durante a apresentação. A cantora ainda afirmou que os responsáveis pelos furtos “vão se arrepender” e que não tem “pena” de quem tem dinheiro para comprar ingresso e, mesmo assim, rouba.

A artista também orientou o público a ficar atento aos pertences, lembrando que a organização do evento colocou seguranças, mas que a responsabilidade também é do público. “Na hora de pular, na hora da rodinha, fiquem de olho no telefone. Eu coloquei o máximo de pessoas que a gente podia para tomar conta de todo mundo, mas vamos tentar”, afirmou.

Antes de se pronunciar, Anitta havia sido cobrada por fãs nas redes sociais para se posicionar sobre o problema. Questionamentos sobre a quantidade de furtos registrados no evento no dia 20 de janeiro ganharam repercussão entre seguidores, que pediam uma manifestação oficial da cantora.

Bastidores da Política - 'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas Bastidores da Política
'Avanço ambiental' é sinônimo de atraso para o Amazonas

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução/Redes Socias

25/01/2026

Zé Felipe abre o jogo sobre fim de relacionamento com Ana Castela

25/01/2026

Influencer de esquerda pediu "chuva com trovão" antes de raio atingir apoiadores de Nikolas Ferreira

Foto: Reprodução/Redes Socias

25/01/2026

Ainda voltam? Carlinhos Maia admite sentir falta de Lucas Guimarães

25/01/2026

Ex-mulher de Pedro, do BBB26, muda visual: "Agora a página virou"

Lexa comanda bloco - Foto: Reprodução X

25/01/2026

Lexa homenageia Preta Gil em megabloco no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução/Redes Socias

24/01/2026

Filho de Wagner Moura se manifesta após viralizar que ele segue Trump nas redes sociais

Foto: Reprodução

24/01/2026

Trabalhador morre eletrocutado durante instalação de som para show de Murilo Huff

Foto: Reprodução

24/01/2026

Cantor de pagode Leozinho é morto durante assalto

Foto: Reprodução/Redes Sociais

24/01/2026

MC Tuto é preso por dirigir porsche em alta velocidade e atropelar jovem em SP

24/01/2026

Fã tatua barba no rosto para se parecer com Gusttavo Lima; vídeo

Foto: Anna Giullia / AgNews

23/01/2026

Christian Chávez desembarca no Brasil para turnê inédita e emociona fãs

Foto: Reprodução/Redes Socias

23/01/2026

Virginia revela como é relação de Vini Jr. com seus filhos: "Me surpreendeu"

Foto: Divulgação

23/01/2026

Duelo de campeões: Davi Brito enfrenta Kleber Bambam em luta de boxe

Foto: Reprodução/Redes Sociais

23/01/2026

Hospital confirma internação psiquiátrica de Pedro, ex-BBB26

Foto: Reprodução

23/01/2026

"Se inscrevessem um sapato, todos votariam", ironiza diretor espanhol sobre brasileiros

Foto: Reprodução/Instagram

23/01/2026

Ex-BBB Aline Campos revela quais procedimentos já fez; veja

Foto: Reprodução/Instagram

23/01/2026

Zuri, filha de Ludmilla e Brunna completa 8 meses e encanta fãs na internet

Foto: Divulgação

22/01/2026

Com filme brasileiro na disputa, veja quais são os indicados ao Oscar 2026

Foto: Reprodução/Youtube

22/01/2026

Harry Styles volta ao Brasil com nova turnê e shows em São Paulo

Praia de Copacabana, RJ — Foto: Rafael Catarcione/Riotur

22/01/2026

Após Madonna e Lady Gaga, Copacabana terá novo megashow em maio

Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura durante a filmagem de 'O agente secreto' — Foto: Laura Castor/Divulgação

22/01/2026

Wagner Moura concorre com DiCaprio e Chalamet ao Oscar de Melhor Ator

Foto: Reprodução

22/01/2026

Ex-esposa grávida de Pedro, do BBB26, diz que filha não terá vínculo com o pai

Foto: Divulgação

22/01/2026

Oscar 2026: 'O Agente Secreto' com Wagner Moura recebe quatro indicações; veja

Foto: Reprodução/Redes Sociais

22/01/2026

Cantores internacionais reagem à semelhança com Juliano e Gabriela do BBB26

A produção já ganhou o Globo de Ouro - Foto: Divulgação

22/01/2026

‘O Agente Secreto’ pode disputar até 9 categorias no Oscar; indicações serão reveladas hoje

Foto: divulgação

21/01/2026

Nick, dos Backstreet Boys, irá a júri popular por suspeita de estupro

Foto: Reprodução

21/01/2026

Virginia faz bate-volta à Espanha após ensaio da Grande Rio ser cancelado e Vini Jr. reage

Foto: Reprodução

21/01/2026

Eliminada do BBB26, Aline revela se já ficou com Jonas antes do reality

Foto: Reprodução/Redes Sociais

21/01/2026

Maria Lina denuncia piadas sobre a morte do filho com Whindersson Nunes


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!