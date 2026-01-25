Anitta reage a relatos de fãs e "amaldiçoa" quem rouba durante seus shows; vídeo





Anitta detona ladrões:



“Eu tô amaldiçoando a vida de cada um que veio pra cá pra pegar telefone. Tenho pena não. Porque quem tem dinheiro pra comprar um ingresso pra vir roubar celular tem dinheiro pra fazer alguma coisa que preste na vida.”

Após uma série de relatos nas redes sociais sobre roubos durante os Ensaios da Anitta, a cantora usou o microfone durante o show deste domingo, no Riocentro, na Zona Sudoeste do Rio, para se dirigir aos possíveis criminosos. Em tom de deboche, ela afirmou que vai “amaldiçoar” a vida de quem tem se aproveitado do evento para praticar furtos de celulares.

“Eu fiz um tambor para acabar com a chuva e também fiz para acabar com a raça de quem veio aqui roubar telefone. Estou amaldiçoando, neste momento, a vida de cada um que veio aqui pegar telefone”, disse Anitta, durante a apresentação. A cantora ainda afirmou que os responsáveis pelos furtos “vão se arrepender” e que não tem “pena” de quem tem dinheiro para comprar ingresso e, mesmo assim, rouba.

A artista também orientou o público a ficar atento aos pertences, lembrando que a organização do evento colocou seguranças, mas que a responsabilidade também é do público. “Na hora de pular, na hora da rodinha, fiquem de olho no telefone. Eu coloquei o máximo de pessoas que a gente podia para tomar conta de todo mundo, mas vamos tentar”, afirmou.

Antes de se pronunciar, Anitta havia sido cobrada por fãs nas redes sociais para se posicionar sobre o problema. Questionamentos sobre a quantidade de furtos registrados no evento no dia 20 de janeiro ganharam repercussão entre seguidores, que pediam uma manifestação oficial da cantora.