De novo! Karoline Lima confirma fim de relacionamento com Léo Pereira





A influenciadora Karoline Lima utilizou suas redes sociais nesta terça-feira (27) para oficializar o término de seu namoro com o zagueiro do Flamengo, Léo Pereira. Após dias de especulações entre os seguidores, Karoline revelou que o casal já está separado há cerca de uma semana e que a decisão partiu de um processo de autoconhecimento.

O casal, que havia reatado o romance no final de 2025, encarou a última fase do relacionamento como uma fase de testes. Segundo a influenciadora, a reconciliação foi uma escolha estratégica para entender o futuro da dupla.

Propósito: Validar se a conexão ainda fazia sentido.

Definição: Karoline descreveu o período como um "tira-teima" necessário.

Conclusão: A percepção de que os ciclos precisavam ser encerrados para o crescimento individual.

Foco na carreira e maturidade

Diferente de términos conturbados do passado, Karoline demonstrou serenidade ao falar sobre a ruptura. Ela enfatizou que o momento atual exige dedicação total aos seus projetos pessoais e metas profissionais.

"É maravilhoso se escolher, se entender e se respeitar, e é isso que eu estou fazendo", afirmou a influenciadora em seu desabafo.

A influenciadora reforçou que nem todo fim de ciclo deve ser visto como algo negativo, mas sim como uma oportunidade de "trilhar novos caminhos".

Silêncio no campo

O apelido "Karolino", criado pela torcida rubro-negra para celebrar a união, dominou as redes sociais durante meses. No entanto, enquanto a influenciadora detalhou os motivos da separação, Léo Pereira ainda não se manifestou publicamente sobre o assunto.

O fim do relacionamento marca o encerramento de um dos namoros mais midiáticos do cenário esportivo brasileiro recente, deixando os fãs surpresos com a rapidez do desfecho após a última volta no final do ano passado.