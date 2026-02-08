Bad Bunny faz show inesquecível e coloca cultura latina no centro do Super Bowl





ALL THE LATIN AMERICAN COUNTRIES BEING MENTIONED BY BAD BUNNY IN THE HALFTIME SHOW. #SuperBowl pic.twitter.com/sYySsOmTE8 — Access Bad Bunny (@AccessBadBunny) February 9, 2026

O cantor porto-riquenho Bad Bunny comandou o show do intervalo do Super Bowl neste domingo (8), em uma apresentação marcada por forte influência da cultura latina. Em seu discurso, o artista destacou que a “América” vai além dos Estados Unidos e fez o público cantar e dançar ao som dos principais sucessos do álbum Debí Tirar Más Fotos.

A apresentação, realizada no gramado do estádio, também contou com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin, que se juntaram ao artista em momentos do show. A performance foi marcada por uma forte carga política, com mensagens que reforçaram a representatividade latina no maior evento esportivo dos Estados Unidos.

Durante o espetáculo, Bad Bunny falou com o público em espanhol e trouxe elementos culturais da América Latina, em uma demonstração de identidade e orgulho regional. O show, que costuma ser um dos mais aguardados do evento, ganhou destaque por misturar música, dança e mensagens de inclusão.

Além da repercussão musical, o intervalo do Super Bowl também chamou atenção por reunir grandes nomes da indústria pop e reforçar a importância do evento como palco global para a cultura e o entretenimento. A apresentação foi amplamente compartilhada nas redes sociais e acompanhada por milhões de pessoas ao redor do mundo.