   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Bad Bunny faz show inesquecível e coloca cultura latina no centro do Super Bowl

Por Portal Do Holanda

08/02/2026 22h12 — em
Famosos & TV



 

 

O cantor porto-riquenho Bad Bunny comandou o show do intervalo do Super Bowl neste domingo (8), em uma apresentação marcada por forte influência da cultura latina. Em seu discurso, o artista destacou que a “América” vai além dos Estados Unidos e fez o público cantar e dançar ao som dos principais sucessos do álbum Debí Tirar Más Fotos.

A apresentação, realizada no gramado do estádio, também contou com participações especiais de Lady Gaga e Ricky Martin, que se juntaram ao artista em momentos do show. A performance foi marcada por uma forte carga política, com mensagens que reforçaram a representatividade latina no maior evento esportivo dos Estados Unidos.

Durante o espetáculo, Bad Bunny falou com o público em espanhol e trouxe elementos culturais da América Latina, em uma demonstração de identidade e orgulho regional. O show, que costuma ser um dos mais aguardados do evento, ganhou destaque por misturar música, dança e mensagens de inclusão.

Além da repercussão musical, o intervalo do Super Bowl também chamou atenção por reunir grandes nomes da indústria pop e reforçar a importância do evento como palco global para a cultura e o entretenimento. A apresentação foi amplamente compartilhada nas redes sociais e acompanhada por milhões de pessoas ao redor do mundo.

Bastidores da Política - Sobre a dor que vai além de um puxão de Orelha Bastidores da Política
Sobre a dor que vai além de um puxão de Orelha

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Famosos & TV

+ Famosos & TV


Foto: Reprodução

08/02/2026

Após reconciliação, Lauana Prado e Tati Dias revelam expectativas sobre sexo do bebê

08/02/2026

Deborah Secco quase fica nua no Baile da Vogue após falha em figurino

Foto: Reprodução

08/02/2026

Nobel da Paz é condenada a mais de 7 anos por protestar contra governo do Irã

08/02/2026

BBB26: Juliano admite erro estratégico: "Fui meio burro"

08/02/2026

Bloco com DJ Calvin Harris causa tumulto e foliões passam mal em SP; vídeo

Foto: Reprodução

08/02/2026

Amanda Kimberlly rebate críticas após filha não aparecer em festa de Neymar

08/02/2026

Look não resiste ao samba e Virginia deixa Baile da Vogue às pressas

Foto: Foto: Ita Mazzutti / Divulgação

07/02/2026

Isabelle Nogueira une Caprichoso e Garantido em look para o Baile Vogue

Foto: Reprodução

07/02/2026

Show de Christian Chávez no Rio é cancelado após alerta da Defesa Civil

Foto: Reprodução

07/02/2026

Brad Arnold, vocalista do 3 Doors Down, morre aos 47 anos

Foto: Reprodução

07/02/2026

Polícia do Rio indicia Pedro do BBB26 por importunação sexual contra Jordana

Foto: Reprodução

07/02/2026

Novo cabelo? Virginia surge no salão e deixa spoiler antes da Sapucaí

Foto: Reprodução

07/02/2026

Fotos, e-mails e registros: o que mostram os novos documentos do caso Epstein

Foto: Reprodução

06/02/2026

Danni Suzuki desabafa após prisão de stalker: "Ainda não me sinto segura"

Foto: Reprodução

06/02/2026

Val Marchiori celebra última sessão de quimio com festa e emoção

06/02/2026

Mari Gonzalez sai em defesa de Jonas após ser citada por Juliano no BBB26

Foto: Reprodução

06/02/2026

Bruninho abriria mão de pensão para saber onde está corpo de Eliza Samudio, revela madrinha

Foto: Reprodução

06/02/2026

Suzane von Richthofen é nomeada inventariante de herança do tio; família reage

Foto: Reprodução

06/02/2026

Mari Gonzalez diz que vídeo usado para cutucar Jonas foi usado sem consentimento

05/02/2026

"Para de me abraçar!": Luísa Sonza critica cumprimentos com toque

Foto: Fabio Rosso/gshow

05/02/2026

Após BBB26, Brígido anuncia casamento e pode ter sister como madrinha

Foto: Reprodução/Instagram

05/02/2026

Britney Spears faz desabafo forte sobre família: "Tenho sorte de estar viva"

Foto: Reprodução/Redes Sociais

05/02/2026

Viúvo de Isabel Veloso nega afastamento do filho da família materna: "Grave"

Foto: Reprodução/Redes Sociais

05/02/2026

Maiara exibe novo visual após alopecia e emociona: "Razão para amar"

Foto: Reprodução

04/02/2026

Gracyanne Barbosa explica silêncio sobre demora de Belo em assinar divórcio

Foto: Reprodução

04/02/2026

Camila Queiroz encanta ao mostrar 1º mês da filha; veja fotos

Foto: Reprodução

04/02/2026

Oruam vira foragido após Justiça decretar nova prisão preventiva

Foto: Reprodução/TV Globo

04/02/2026

Supermodelo brasileira é citada em novos arquivos do caso Epstein; saiba quem

Henrique e Amanda - Foto: Reprodução Instagram

04/02/2026

Esposa do sertanejo Henrique é solta após pagar fiança nos EUA


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!